Встречайте Новый год без хлопот!

Год подходит к концу, и все мы составляем списки: подарки для близких, меню для праздничного стола, планы на будущее. А вот список ежемесячных забот мы предлагаем вам сократить. Вычеркните из него один пункт, и он больше никогда вас не побеспокоит. Что это? Ручная оплата счетов за электроэнергию.

Представьте: январь, февраль, март... и весь следующий год вам больше не нужно вспоминать о датах платежей, искать квитанции или вручную переводить деньги. Ваша жизнь становится проще, а в списке дел — на одну заботу меньше.

Как это работает? Все гениально просто!

1.Вы передаете показания счетчика (вовремя, чтобы расчет был точным, и вы не переплачивали по среднему расчету).

2.Наш сервис «Автоплатеж за свет» сам спишет нужную сумму 30 числа каждого месяца.

3.Вы свободны! Можно заниматься тем, что действительно важно: семьей, работой, хобби или планированием следующего отпуска.

Вам больше не грозят случайные просрочки и не нужно подстраивать свой день под даты оплаты. Автоматизация — это тренд современного мира, который дарит вам самый ценный ресурс — время.

Подключив «Автоплатеж за свет», вы автоматически становитесь участником программы лояльности «Энергобонус». Это не просто удобство, это — реальная выгода. Сервис помогает вам экономить до 10% на оплате за электроэнергию. Просто потому, что вы выбрали умный и современный способ расчетов.

Наши клиенты — хорошие люди, которые ценят свое время, заботятся о семейном бюджете и предпочитают технологичные решения рутине. Позвольте себе встречать Новый год с уверенностью в завтрашнем дне и приятными бонусами сегодня.

- RuStore: https://vk.cc/cOX7Q9

- App Store: https://vk.cc/cPezO4

- Google Play: https://vk.cc/cPezOD

Подробней об услуге «Автоплатеж за свет» — https://vk.cc/cPeA2o

Подробней о программе лояльности «Энергобонус» — https://vk.cc/cPeA4t

Реклама АО «Новосибирскэнергосбыт» ИНН 5407025576 Erid:2W5zFG1sxzk