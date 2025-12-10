Более 84% новосибирцев отказали при попытке взять розничный кредит

Новосибирская область оказалась на втором месте в России по отказам в розничных кредитах (автокредитование, ипотека, потребкредиты, кредитные карты и т.д.). В регионе зафиксированы отказы банков в 84,2% случаев. На первом месте Кузбасс (84,4%).

Как отмечает пресс-служба Национального бюро кредитных историй, в стране в целом самый высокий процент отказа в кредитах был зафиксирован в прошлом месяце. Средний показатель составил 82, 6 %.

Как объясняет директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, процент отказов будет расти и дальше. По его словам, банки не готовы рисковать, одобряя займы гражданам с высокой долговой нагрузкой. Заемщики с небольшой нагрузкой и хорошей кредитной историей пока возвращаться на рынок не готовы. Но у таких заемщиков “хорошего кредитного качества” процент отказов ниже — порядка 58 %.