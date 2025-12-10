Металлурги заключили трехстороннее соглашение об устойчивом развитии коренных народов на форуме «Арктика: настоящее и будущее»

9 декабря в ходе XV Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» имени А. Н. Чилингарова состоялось подписание соглашения между «Норникелем», Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН России) и Общероссийской общественной организацией «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» (далее также Ассоциация).

Документ подписали руководитель ФАДН России Игорь Баринов, вице-президент «Норникеля» Андрей Грачев и президент Ассоциации Александр Новьюхов.

Главная задача соглашения — сотрудничество для содействия устойчивому развитию коренных малочисленных народов. Взаимодействие будет включать в себя различные аспекты, в том числе обеспечение реализации гарантий прав и учет интересов коренных народов, развитие механизмов их поддержки в социально-экономической сфере, гармонизацию взаимоотношений с промышленными компаниями, а также участие в осуществлении международного и межрегионального сотрудничества.

Все возникающие в ходе реализации соглашения вопросы стороны намерены решать при помощи консультаций и переговоров с привлечением в случае необходимости соответствующих экспертов.

«Заключение соглашения — это продолжение курса компании на развитие конструктивных и взаимовыгодных отношений компании и народов, традиционно живущих в регионах, где работают наши предприятия. В этом направлении мы тесно сотрудничаем с государством, и многолетний опыт показывает эффективность такого государственно-частного партнерства, а также стратегическую роль компании в развитии Российского Севера», — прокомментировал Андрей Грачев.

Игорь Баринов отметил: «В основе современных подходов — сочетание государственных гарантий, добровольных корпоративных обязательств бизнеса и вовлечение коренных малочисленных народов в принятие затрагивающих их решений. Трехстороннее соглашение учитывает эти тенденции. Здесь речь не только о финансировании, но и о прямом участии коренных народов в определении финансируемых приоритетов в сфере их устойчивого развития».

Александр Новьюхов сказал, комментируя подписание соглашения: «Наша Ассоциация — крупнейшая организация России, которая объединяет коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока нашей страны. Сегодня мы, по сути, сверяем часы по взаимодействию с органами государственной власти и крупным бизнесом. Это важный пример для наших коллег, для лидеров коренных народов в России и за рубежом. Соглашение позволяет обеспечить системное взаимодействие и консолидацию ресурсов. Уверен, что оно станет импульсом для совместной взаимовыгодной работы».

«Норникель» на протяжении многих лет реализует программу поддержки коренных малочисленных народов. Она включена в 10-летнюю Стратегию развития компании до 2030 г. А с 2018 г. в компании действует политика в отношении прав коренных народов, которая регулярно обновляется в соответствии с актуальными российскими и международными стандартами.

Документ разработан с участием независимых экспертов и с учетом консультаций с общинами и ассоциациями коренных малочисленных народов. В нем компания учла международные стандарты, руководства ООН и передовой опыт, предусмотрела алгоритмы взаимодействия с коренными малочисленными народами в различных ситуациях, мероприятия должной осмотрительности и принцип свободного, предварительного и осознанного согласия.

Согласно политике, компания признает уязвимость коренных малочисленных народов и их право на самостоятельное определение приоритетов развития, уважает их достоинство, историю, самобытность, традиции и наследие.

В политике также использован накопленный опыт проведения этноэкспертизы и реализации пятилетней программы поддержки коренных малочисленных народов Таймыра, на которую металлургами в 2020–2024 гг. было выделено более 2 млрд руб. За это время выполнены масштабные работы по строительству жилья, социальных объектов, поддержке образования и экономики традиционного природопользования коренных народов. Реализация программы позволила компании переосмыслить опыт взаимодействия с коренными народами и вывела диалог с ними на новый уровень.