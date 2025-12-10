Мигранты в России - 2026: новые квоты, ограничения и рост стоимости патентов

В 2026 году для иностранных граждан в России вступят в силу ряд изменений, которые коснутся как самих мигрантов, так и их работодателей.

Министерство труда РФ подготовило проект, увеличивающий количество приглашений для визовых мигрантов на 19% по сравнению с 2025 годом. Всего планируется выдать 278 940 разрешений на въезд. Наибольший спрос прогнозируется в пищевой, текстильной, деревообрабатывающей промышленности и строительстве. Для мигрантов с патентами сохраняются региональные ограничения.

В Подмосковье, например, безвизовым иностранцам запрещено работать в торговле алкоголем и табаком, на уличных фуд-поинтах, в медицине, образовании, социальной сфере, в спортивной и развлекательной индустрии.

С 1 марта 2026 года работодатели смогут увольнять мигрантов, если местные ограничения требуют сокращения иностранных сотрудников. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который упрощает соблюдение региональных требований. Ранее увольнение иностранцев допускалось только на федеральном уровне, что создавало трудности для компаний.

Эти изменения важно учитывать как самим мигрантам, так и работодателям, чтобы избежать нарушений закона и штрафов.