82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
10 декабря, 16:48
пробки
4/10
погода
-21°C
курсы валют
usd 76.80 | eur 89.42
82.76% -1.2
сегодня
10 декабря, 16:48
пробки
4/10
погода
-21°C
курсы валют
usd 76.80 | eur 89.42
сегодня 14:38
экономика

Мигранты в России - 2026: новые квоты, ограничения и рост стоимости патентов

Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

В 2026 году для иностранных граждан в России вступят в силу ряд изменений, которые коснутся как самих мигрантов, так и их работодателей.

Министерство труда РФ подготовило проект, увеличивающий количество приглашений для визовых мигрантов на 19% по сравнению с 2025 годом. Всего планируется выдать 278 940 разрешений на въезд. Наибольший спрос прогнозируется в пищевой, текстильной, деревообрабатывающей промышленности и строительстве. Для мигрантов с патентами сохраняются региональные ограничения.

В Подмосковье, например, безвизовым иностранцам запрещено работать в торговле алкоголем и табаком, на уличных фуд-поинтах, в медицине, образовании, социальной сфере, в спортивной и развлекательной индустрии.

С 1 марта 2026 года работодатели смогут увольнять мигрантов, если местные ограничения требуют сокращения иностранных сотрудников. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который упрощает соблюдение региональных требований. Ранее увольнение иностранцев допускалось только на федеральном уровне, что создавало трудности для компаний.

Эти изменения важно учитывать как самим мигрантам, так и работодателям, чтобы избежать нарушений закона и штрафов.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Ким
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.