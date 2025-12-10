82.76% -1.2
сегодня 14:59
общество

В Искитимской больнице следователи начали проверку по поручению Бастрыкина

Следователи в Искитиме Новосибирской области начали доследственную проверку в больнице после петиции сотрудников медучреждения.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, проверка проводится по статье “халатность” (ст. 293 УК РФ ).

Напомним, врачи больницы пожаловались в прокуратуру и губернатору на сокращение зарплаты и недостаток медикаментов. Некоторые им приходится приобретать для пациентов за свой счет.

Минздрав НСО собрал рабочую группу и планирует вникнуть и дать ответ по всем обращениям врачей на следующей неделе.

Елена Чечнева
журналист

