В Искитимской больнице следователи начали проверку по поручению Бастрыкина

Следователи в Искитиме Новосибирской области начали доследственную проверку в больнице после петиции сотрудников медучреждения.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, проверка проводится по статье “халатность” (ст. 293 УК РФ ).

Напомним, врачи больницы пожаловались в прокуратуру и губернатору на сокращение зарплаты и недостаток медикаментов. Некоторые им приходится приобретать для пациентов за свой счет.

Минздрав НСО собрал рабочую группу и планирует вникнуть и дать ответ по всем обращениям врачей на следующей неделе.