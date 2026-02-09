Военный эксперт Евгений Михайлов прокомментировал появившиеся в сети слухи о якобы «ссылке» бывшего командующего объединённой группировкой войск в зоне СВO, генерала армии и Героя России Сергея Суровикина. По его словам, речь идёт не о понижении, а о выполнении важной задачи за пределами России.

Михайлов утверждает, что в настоящее время Суровикин находится в Африке, где работает в качестве советника Министерства обороны РФ. Эксперт подчеркнул, что генерал задействован в стратегически значимой миссии, связанной с интересами России на континенте.

По словам Михайлова, Франция в последнее время предпринимает попытки усилить контроль над ключевыми ресурсодобывающими регионами Африки. В этой ситуации, считает он, опыт Суровикина играет решающую роль, позволяя поддерживать стабильность в странах, сотрудничающих с Россией, и предотвращать негативные сценарии.

Эксперт отметил, что Суровикин обладает значительным боевым и управленческим опытом и рассматривается прежде всего как стратег. По его мнению, даже при ограниченных силах он способен эффективно противодействовать интересам НАТО в регионе, учитывая, что основные ресурсы России задействованы в зоне специальной военной операции.

Как сообщает «Царьград», российские структуры в Африке занимаются подготовкой вооружённых сил дружественных государств, обеспечением безопасности и противодействием деятельности иностранных спецслужб. Кроме того, Африканский корпус, по данным издания, участвует в предотвращении попыток стран НАТО создать в регионе новую зону вооружённой напряжённости.