вчера 22:12
общество

Покрытие АУЕ*: бывший начальник колонии получил 5 лет за сотрудничество со «смотрящими»

Фото: Сиб.фм / Прокуратура Камчатского края
В Петропавловск-Камчатском городском суде разразился настоящий судебный спектакль: 42-летнего экс-начальника исправительной колонии № 5 Ивана Сорокина приговорили к 5 годам лишения свободы. Причина? Превышение должностных полномочий и сговор с лидерами запрещённого экстремистского движения «АУE»*.

Судебные разбирательства выявили, что с января 2022 года по октябрь 2024 года, находясь на высоком посту, Сорокин не просто игнорировал криминальные порядки, но и активно способствовал их распространению. Как истинный «капитан» тюремного корабля, он передал власть над осуждёнными в руки тех, кто живёт по «воровским традициям». В его представлении, создание мнимого порядка в колонии было важнее соблюдения закона. Поддерживая криминальную иерархию, он фактически стал соучастником преступного мира.

Судебные чиновники не стеснялись в выражениях, подчеркивая, что Сорокин не только не боролся с преступностью, но и укрывал факты существования данного экстремистского сообщества. «Он не просто наблюдал за происходящим, а активно способствовал функционированию этого опасного движения», — заявили в пресс-службе суда.

Несмотря на то, что сам подсудимый свою вину отрицает, гособвинение представило весомые доказательства его преступной деятельности. В суде были озвучены факты, которые поставили под сомнение его стремление к «благополучию» в колонии. Речь шла о создании комфортных условий для «смотрящих», которые держали в страхе как осуждённых, так и сотрудников учреждения.

Приговор, хоть и был вынесен, пока не вступил в законную силу. Сорокин может обжаловать решение суда, но пока он лишён специального звания и двухлетнего права занимать должности, связанные с функциями представителя власти.

*Движение «АУE» признано экстремистским решением Верховного суда РФ от 17 августа 2020 года.

0
Александр Борисов
журналист

Читайте в
