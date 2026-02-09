Потери ВСУ и уничтоженная техника: что известно о боях в зоне СВО на 9 февраля

Минобороны России сообщило о ходе специальной военной операции по состоянию на 9 февраля 2026 года. Вооружённые силы РФ продолжают выполнение поставленных задач на нескольких направлениях.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанеся удары по штурмовому полку ВСУ и подразделениям территориальной обороны в районах населённых пунктов Искриковщина, Харьковка, Покровка и Угроеды в Сумской области. В Харьковской области поражены формирования механизированной и мотопехотной бригад, бригады теробороны и пограничного отряда ВСУ в районах Казачьей Лопани, Графского, Петропавловки, Охримовки, Тихого и Малой Волчьей. Потери украинской стороны составили до 205 военнослужащих, уничтожены боевая бронированная машина, десять автомобилей, станция РЭБ и три склада боеприпасов.

Группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции. Удары были нанесены по живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Боровой, Нечволодовки, Ковшаровки, Шийковки Харьковской области, а также Коровьего Яра, Соснового и Александровки в ДНР. Противник потерял более 130 военнослужащих, десять автомобилей и четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки улучшили положение по переднему краю, поразив формирования нескольких механизированных, штурмовых, горно-штурмовой и мотопехотной бригад ВСУ, батальона беспилотных систем и бригады теробороны. Бои велись в районах Алексеево-Дружковки, Резниковки, Никифоровки, Берестка, Краматорска и Константиновки в ДНР. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, уничтожены танк Leopard, бронетранспортёр М113, четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей, артиллерийское орудие и склад материальных средств.

Группировка войск «Центр» также заняла более выгодные позиции. Поражены подразделения трёх механизированных, егерской и аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, трёх бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов». Боевые действия велись в районах Марьевки, Гришино, Новофёдоровки, Торецкого, Нового Донбасса, Шевченко, Красноярского, Белицкого, Доброполья, Светлого в ДНР, а также Новоподгородного и Новопавловки в Днепропетровской области. Потери противника превысили 240 военнослужащих.

Во второй части сводки сообщается, что подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Удары были нанесены по механизированной и штурмовой бригадам, а также трём штурмовым полкам ВСУ в районах населённых пунктов Запорожской и Днепропетровской областей. Потери ВСУ составили до 355 военнослужащих, уничтожены пять боевых бронированных машин и два автомобиля.

Группировка войск «Днепр» нанесла поражение горно-штурмовой бригаде ВСУ в районе Орехова Запорожской области. Уничтожено до 20 военнослужащих, боевая бронированная машина, шесть автомобилей и два склада материальных средств.

Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили объекты военного аэродрома, элементы топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 142 районах. Средствами ПВО сбиты три управляемые авиабомбы и 72 беспилотника самолётного типа.

По данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции уничтожены сотни самолётов и вертолётов, десятки тысяч беспилотников, танков, боевых машин, артиллерийских систем и единиц военной техники.