Дочь помогла матери расправиться с отцом и сжечь следы: в Озерске раскрыли жестокое семейное преступление

В Озерске поставлена точка в истории, которая больше десяти лет считалась обычным исчезновением человека. Пенсионерка предстала перед судом за убийство собственного мужа — преступление, совершённое ещё весной 2013 года, было тщательно спрятано под слоем лжи и бытовых легенд.

Ночью перед первым апреля в семье Ивановых разразилась очередная ссора. Сергей, 41‑летний хозяин дома, вернулся пьяным. Скандал был привычным, финал — тоже: мужчина лёг спать. Но на этот раз ночь не закончилась тишиной. Его жена Светлана позвонила дочери и попросила срочно приехать.

Через некоторое время в доме уже были трое — сама хозяйка, её дочь и сожитель дочери. В комнате спал мужчина, не подозревая, что утро для него не наступит. По данным следствия, жена нанесла ему не менее пяти ударов молотком. Смерть наступила на месте.

Дальше началась вторая часть истории — попытка стереть человека из реальности. Тело погрузили в автомобиль и вывезли в лес Каслинского района. Личные вещи сожгли. Телефон убитого оказался в другом регионе — там с его карты проводились операции, создавая иллюзию, что Сергей жив и просто уехал.

Когда спустя две недели в лесу нашли скелетированный труп, версия была готова. Жена заявила, что супруг ушёл из дома и не вернулся. Дело зависло. Годы шли, история обрастала пылью архивов.

Возвращение к делу произошло лишь в 2025 году. Оперативные мероприятия вскрыли старые связи, передвижения, цифровые следы. После возобновления расследования женщина призналась в содеянном.

Озерский городской суд признал её виновной в убийстве. К этому моменту ей было 60 лет. Приговор — 7,5 лет колонии общего режима. В зале суда её взяли под стражу. Также суд постановил выплатить матери погибшего 1,5 миллиона рублей компенсации морального вреда.

История, начавшаяся с пьяного возвращения домой, закончилась спустя двенадцать лет в тишине судебного зала. Вопрос о роли дочери и её сожителя остаётся открытым.