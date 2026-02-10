Два имени в предсмертной записке: новые подробности дела Алии Галицкой

Стали известны новые подробности резонансной истории о гибели 46‑летней Алии Галицкой, которая называла себя бывшей женой миллиардера Александра Галицкого. Женщину нашли мёртвой в камере изолятора временного содержания в Истре — за день до этого её арестовали по делу о вымогательстве крупной суммы денег. В ИВС Алия оставила предсмертную записку, содержание которой теперь стало ключевым элементом расследования.

В рамках проверки по статье о возможном доведении до самоубийства в Следственный комитет вызвали самого Александра Галицкого. Как пояснила его адвокат Анна Бутырина, в записке Алия упомянула сразу двух мужчин — самого бизнесмена и ещё одного человека, обозначенного инициалами Н. Б. Как выяснилось, это законный супруг Галицкой, с которым она официально зарегистрировала брак 23 августа 2024 года, а уже через неделю заключила брачный договор.

Этот факт вступает в жёсткое противоречие с прежними заявлениями представителей Алии, утверждавших, что она якобы развелась с Александром Галицким в марте 2025 года. По словам адвоката, никакого официального брака между Алией и миллиардером не существовало вовсе. В 2010 году пара прошла «церемонию» в Лас‑Вегасе, которая носила шуточный характер и не имела юридической силы. Более того, на тот момент Александр Галицкий уже состоял в официальном браке в России с супругой Альбиной, с которой женат с 1988 года. Попытка расторгнуть в 2025 году этот «брак» в США касалась именно той символической церемонии, которая позже была признана судом недействительной.

Фамилию Галицкая, как уточняет защита, Алия взяла по собственной инициативе более десяти лет назад — вне каких‑либо брачных отношений.

По словам Анны Бутыриной, отношения между Алией и Александром носили формат гостевого союза: вместе они не жили, но у них родились две дочери — сейчас девочкам 13 и 8 лет. Дети в основном проживали с отцом, при этом, как подчёркивает адвокат, никаких препятствий для общения матери с ними не создавалось.

Разрыв, по версии защиты, произошёл летом 2024 года. Тогда Алия прислала Александру фотографию руки с обручальным кольцом — она приняла предложение Н. Б. Пара поженилась и поселилась в доме, который, как утверждается, был куплен на средства Галицкого в качестве свадебного подарка.

Отдельной линией в деле проходит уголовное преследование самой Алии. Ещё 27 декабря она стала фигуранткой дела о клевете: по данным защиты, женщина угрожала публикацией вымышленных компрометирующих материалов, требуя от бизнесмена 160 млн долларов. После отказа последовало заявление в полицию и новое дело — о вымогательстве. Следствие установило, что Алия собирала финансовую информацию о Галицком и пересылала её своему мужу, уговаривая его выступить лжесвидетелем. Мужчина отказался и сам обратился в правоохранительные органы, после чего его имя появилось в предсмертной записке.

Александру Галицкому официально присвоен статус потерпевшего по делу о вымогательстве. Расследование продолжается — несмотря на то, что ключевая фигурантка уже погибла.