Главный отец Новосибирской области выступил против празднования Дня святого Валентина

Глава общественной организации Союз отцов Новосибирской области Сергей Майоров выступил против пропаганды празднования Дня святого Валентина. Своим мнением он поделился с Сиб.фм.

«Запрещать отмечать День святого Валентина точно не надо. Но пропагандировать его на государственном уровне точно не стоит, это будет неправильно. Это не наш праздник, как и Хэллоуин — праздники англосаксы, которые нам навязывают в попытке изменить наш культурный код», — заявил Майоров.

Семья общественника 14 февраля ничего не отмечает, альтернатива была найдена: День семьи любви и верности 8 июля.

«Мы даже придумали традицию: раздавать «любимки», открытки в виде ромашки или лебедя. Ромашка — цветок гадания на любовь, а лебедь — символ верности. Это наша, новосибирская традиция, которую уже подхватили другие регионы», — добавил Сергей Майоров.

Ранее Майоров выступил против запрета порно для бездетных россиян.