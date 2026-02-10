Губернатор Андрей Травников дал старт работе XIV Международного форума-выставки «Сибирская строительная неделя-2026»

Также глава региона осмотрел выставку форума.

Приветствуя гостей, участников и организаторов, Андрей Травников выразил всем благодарность за широкое представительство профессионалов отрасли, экспертов высочайшего уровня на Сибирской строительной неделе: «В Новосибирской области подобные выставки – ни в коем случае не ярмарка тщеславия или просто статусный смотр достижений. Это – абсолютно деловое, прикладное мероприятие, где ты слышишь полезную информацию из уст профессионалов, которые не просто формулируют решения, а каждый день живут этими темами, этими проблемами. Ты слышишь об опыте других регионов, других команд, понимаешь, на что нужно обратить внимание, какие у нас есть резервы. Желаю всем, чтобы эти ощущения максимальной полезности от присутствия здесь, в «Экспоцентре Новосибирск», ото дня ко дню форума только прирастали и крепли. Организаторы и участники приложили для этого максимальные усилия, за что им большое спасибо», – подчеркнул Губернатор.

Напомним, что форум «Стратегии ускорения темпов строительства» проходит при поддержке Правительства Новосибирской области в рамках мероприятий Международного форума-выставки «Сибирская строительная неделя – 2026».

Одной из важнейших тем обсуждения на форуме стали стратегии ускорения темпов строительства, включающие вопросы внедрения инноваций и цифровизации отрасли, повышения производительности труда за счёт привлечения высококвалифицированных кадров, развития промышленности и импортозамещения.

Сибирская строительная неделя – ключевое отраслевое событие Сибири и Дальнего Востока. Оно собирает всех участников рынка – от федеральных экспертов до региональных застройщиков, от производителей оборудования до проектировщиков. Такое широкое представительство обеспечивает живой, содержательный диалог.

На площадках форума обсуждаются вопросы развития стройкомплекса, вырабатываются новые решения, которые становятся основой для создания нормативных документов, необходимых, в том числе, для реализации национальных проектов и направленных на достижение целей, поставленных Президентом страны. Важно, что форум имеет практический эффект: лидеры отрасли не только обмениваются опытом и новыми идеями, знакомятся с современными достижениями и инновациями в строительстве, но и обсуждают актуальные задачи, находят новых партнёров и перспективные направления для сотрудничества.

Новосибирская область – в числе лидеров страны и первая в Сибирском федеральном округе по масштабам жилищного строительства. В прошлом году введено в эксплуатацию более 2 млн кв. м жилья (2 460,499 тыс. кв. м). За последние годы у нас сформирована хорошая база для дальнейшего развития жилищного строительства, обеспечен «задел» по строящимся многоквартирным домам, имеющим действующие разрешения на строительство площадью более 4,5 млн кв. м.

Кроме того, в регионе активно развивается механизм КРТ. Формирование новой застройки будет осуществляться только через процедуру комплексного развития территорий с созданием всей необходимой социальной инфраструктуры.