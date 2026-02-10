Пенсия по‑крупному: в Госдуме предложили поднять выплаты сразу до 50 тысяч рублей

Депутаты Госдумы Сергей Миронов и Яна Лантратова решили зайти с козырей и отправили в Социальный фонд России письмо, которое в теории тянет на главный подарок пенсионерам за последние десятилетия. Предложение звучит почти вызывающе: поднять минимальную страховую пенсию сразу до 50 тысяч рублей. Для сравнения — сейчас минималка составляет 13 278 рублей. Разница — почти в четыре раза.

Лантратова заявила, что нынешние пенсии не выдерживают никакой критики: денег не хватает ни на лекарства, ни на нормальное питание, ни на сезонную одежду. О культурной жизни, по её словам, и вовсе говорить не приходится — дефицит средств ведёт к социальной изоляции пожилых людей и падению качества жизни. В своём телеграм-канале депутат напомнила, что государство официально ставит цель увеличения продолжительности активной жизни в рамках нацпроекта «Демография», а достойная пенсия, как она выразилась, — это показатель зрелости государства.

Отдельный акцент сделан на цифрах: минимальная пенсия в 13 278 рублей даже не дотягивает до прожиточного минимума для пожилых, который установлен на уровне 15 250 рублей. В письме на имя главы СФР депутаты попросили рассмотреть вопрос повышения минимального размера страховой пенсии и озвучить официальную позицию фонда.

Пока письмо только дошло до адресата, общественная реакция уже успела разгореться. В соцсетях под публикациями о инициативе комментаторы массово пишут, что заранее знают ответ Социального фонда. Основные вопросы звучат жёстко: откуда брать деньги, что будет с ценами в магазинах и не превратится ли такое повышение в мгновенный разгон инфляции. Многие прямо называют инициативу популизмом и не верят, что она выйдет за рамки официального ответа из СФР.

В комментариях — скепсис без фильтров: «мечтать не вредно», «предложить — не значит повысить», «чистый популизм», «а цены потом кто удержит?» Пользователи вспоминают и прежние инициативы — от обещаний разовых доплат к праздникам до индексаций, которые так и не стали ощутимыми. Даже идея доплат в 5 тысяч рублей, звучавшая ранее, воспринималась с недоверием, не говоря уже о росте пенсий почти в четыре раза.

Тем не менее, часть пользователей всё же благодарит депутатов хотя бы за попытку вынести тему на публичный уровень. Правда, с оговоркой: дальше громких заявлений и официальной переписки дело, скорее всего, не пойдёт.