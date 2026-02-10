Стало известно, какой будет погода весь февраль в Новосибирске

В феврале погода в Новосибирске в целом будет близка к климатической норме, однако жителей ждут резкие перепады температур и усиление ветра. Об этом nsk.aif.ru сообщили в Гидрометцентре, отметив, что долгосрочные прогнозы остаются вероятностными и корректируются каждые десять дней.

По словам начальника Гидрометцентра Западно-Сибирского УГМС Анны Лапчик, наиболее точные прогнозы возможны лишь на срок до трёх суток. В начале месяца синоптики ожидали, что температурный фон в Юго-Западной Сибири будет соответствовать норме, и пока эти расчёты подтверждаются. Для Новосибирской области средние февральские значения составляют от −13 до −16 градусов. При этом нормы, пересчитанные за период с 1991 по 2020 годы, стали выше примерно на два градуса из-за общего потепления климата.

В этом году в феврале прогнозируется более частое прохождение циклонов. Если в январе их было мало и наблюдался дефицит осадков, то сейчас количество снега и мокрого снега начнёт увеличиваться. Вместе с этим ожидается неустойчивая погода с выраженными температурными качелями.

Синоптики отмечают, что в регион заходят несколько южных циклонов из Казахстана. Они принесут кратковременные оттепели и смешанные осадки. Так, в начале второй декады месяца днём температура может повышаться до +3...+5 градусов. Однако уже после 12 февраля антициклон начнёт вытеснять тёплый воздух, что приведёт к резкому похолоданию. Ночами температура может опускаться до −14...−16 градусов, а местами — до −25.

Резкая смена воздушных масс будет сопровождаться усилением ветра. В Новосибирской области ожидается скорость 9–14 м/с, с порывами до 20 м/с, что соответствует штормовым значениям. Синоптики и спасатели рекомендуют жителям быть внимательнее и соблюдать меры безопасности в период ухудшения погоды.