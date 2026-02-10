82.76% -1.2
сегодня 14:30
общество

Умер заслуженный юрист Генрих Падва: что о нем известно

Фото: Сиб.фм / ТАСС
На 95-м году жизни скончался известный российский адвокат Генрих Павлович Падва. Об этом сообщили в юридическом сообществе.

Генрих Падва родился в Москве в 1931 году. Свою профессиональную деятельность он начал в Калининской областной коллегии адвокатов. Позднее Падва занимал пост вице-президента Союза адвокатов СССР, а затем Международного союза (содружества) адвокатов.

За свою карьеру Падва участвовал в ряде резонансных судебных процессов и представлял интересы известных личностей. Среди его клиентов были бывший министр обороны России Анатолий Сердюков, бизнесмен Михаил Ходорковский*, а также родственники Бориса Пастернака, семья Андрея Сахарова и Владимир Высоцкий.

«Адвокатская газета» отмечает, что благодаря усилиям Падвы в России был введён мораторий на смертную казнь: он представлял в Конституционном суде интересы граждан, на основании которых было принято соответствующее решение.

Падва зарекомендовал себя как профессионал высокого класса, обладавший авторитетом в юридическом сообществе и участвовавший в громких судебных делах на протяжении многих десятилетий.

*Михаил Ходорковский внесён Росфинмониторингом в «перечень террористов и экстремистов» и Минюстом в реестр иностранных агентов на территории России.

Александра Провоторова
журналист

