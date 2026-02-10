В Новосибирске на строительной выставке показали скульптуру «Богомол» в 800 кг и новейшую технику

С 10 по 13 февраля в МВК «Новосибирск Экспоцентр» проходит Сибирская строительная неделя и форум «Стратегии ускорения темпов строительства». Мероприятие объединяет представителей власти, девелоперов, архитекторов, проектировщиков и производителей строительных материалов со всей Сибири.

На выставке демонстрируются новые технологии, строительные системы и оборудование. Среди экспонатов — урбан-скульптура «Богомол» высотой 4,2 метра и весом 800 килограмм из нержавеющей стали, символизирующая модульность и адаптивность архитектурных решений.

Также представлены образцы крупной строительной техники. В числе экспонатов — трактор с двигателем Cummins 6BTA45.9 мощностью 118 кВт (160 л. с.), рабочей шириной 2 130 мм и эксплуатационной массой 14 тонн.

Кроме того, показан экскаватор-погрузчик LIUGONG 777A-S MAX с двигателем Perkins 33040-441, системой стабилизации SAS Ride Control, рабочим потоком гидросистемы 101 л/мин, глубиной копания до 5,48 м и вместимостью ковша 1–1,25 м³, рассчитанный для выполнения тяжёлых строительных и землеройных работ.

Форум включает дискуссии по актуальным вопросам развития строительной отрасли, презентации новых проектов и технологий, а также обмен опытом между участниками рынка, направленный на ускорение темпов строительства в городах Сибири.