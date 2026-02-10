82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
10 февраля, 17:16
пробки
5/10
погода
+1°C
курсы валют
usd 77.65 | eur 92.01
82.76% -1.2
сегодня
10 февраля, 17:16
пробки
5/10
погода
+1°C
курсы валют
usd 77.65 | eur 92.01
сегодня 11:27
общество

В Новосибирске на строительной выставке показали скульптуру «Богомол» в 800 кг и новейшую технику

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

С 10 по 13 февраля в МВК «Новосибирск Экспоцентр» проходит Сибирская строительная неделя и форум «Стратегии ускорения темпов строительства». Мероприятие объединяет представителей власти, девелоперов, архитекторов, проектировщиков и производителей строительных материалов со всей Сибири.

На выставке демонстрируются новые технологии, строительные системы и оборудование. Среди экспонатов — урбан-скульптура «Богомол» высотой 4,2 метра и весом 800 килограмм из нержавеющей стали, символизирующая модульность и адаптивность архитектурных решений.

Фото В Новосибирске на строительной выставке показали скульптуру «Богомол» в 800 кг и новейшую технику 2

Также представлены образцы крупной строительной техники. В числе экспонатов — трактор с двигателем Cummins 6BTA45.9 мощностью 118 кВт (160 л. с.), рабочей шириной 2 130 мм и эксплуатационной массой 14 тонн.

Фото В Новосибирске на строительной выставке показали скульптуру «Богомол» в 800 кг и новейшую технику 3

Кроме того, показан экскаватор-погрузчик LIUGONG 777A-S MAX с двигателем Perkins 33040-441, системой стабилизации SAS Ride Control, рабочим потоком гидросистемы 101 л/мин, глубиной копания до 5,48 м и вместимостью ковша 1–1,25 м³, рассчитанный для выполнения тяжёлых строительных и землеройных работ.

Фото В Новосибирске на строительной выставке показали скульптуру «Богомол» в 800 кг и новейшую технику 4

Форум включает дискуссии по актуальным вопросам развития строительной отрасли, презентации новых проектов и технологий, а также обмен опытом между участниками рынка, направленный на ускорение темпов строительства в городах Сибири.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александра Провоторова
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.