Зашел в туалет после физры — живым не вышел: девятиклассник умер в стенах школы, скорая не помогла

Утро 9 февраля в школе № 181 Екатеринбурга оборвалось трагедией. 15‑летний ученик девятого класса, Игорь, умер прямо в здании учебного заведения. Теперь обстоятельства его смерти стали предметом уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности.

После урока физкультуры подросток зашёл в школьный туалет. Через несколько минут ему стало плохо. Что именно произошло в этот короткий промежуток — сейчас выясняют следователи. Известно, что тревогу поднял одноклассник: в 09:37 он позвонил в скорую помощь. Спустя минуту к школе выехала реанимационная бригада. В 09:47 медики уже были на месте.

Попытки спасти школьника результата не дали. Реанимация оказалась бессильной.

Версии о курении в туалете официально опровергли почти сразу. По предварительным данным, ухудшение состояния произошло внезапно. В Следственном комитете сообщили, что смерть наступила несмотря на оперативный вызов медиков и оказание помощи.

В рамках расследования назначена судебно‑медицинская экспертиза. Она должна установить точную причину смерти. Отдельное внимание уделят уроку физкультуры, после которого Игорю стало плохо. Следствие не исключает допрос учителя, который вёл занятие. Проверяется, какая физическая нагрузка давалась школьнику и соответствовала ли она его состоянию здоровья.

Известно, что подросток наблюдался у кардиолога и кардиохирурга. Этот факт стал ключевым в проверках — именно состояние сердца рассматривается как один из возможных факторов произошедшего.

На место трагедии выезжали сотрудники прокуратуры Академического района. Надзорное ведомство начало собственную проверку. Она затрагивает действия администрации школы, соблюдение требований по охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также скорость и корректность оказания медицинской помощи.

Школа в этот день продолжала работать, но коридоры и классы быстро наполнились напряжением. История, начавшаяся с обычного урока, перешла в плоскость следственных действий и прокурорского контроля.

Расследование продолжается.