Американец с новосибирским характером: как Илья Малинин взорвал Олимпиаду в Милане

На табло — флаг США, на льду — фамилия, хорошо знакомая Новосибирску. Илья Малинин, главный фаворит Олимпиады‑2026 в мужском одиночном катании, сделал то, ради чего командные турниры вообще смотрят до последнего проката. Именно его выход в произвольной программе решил судьбу золота.

К моменту старта одиночников сборные США и Японии шли ноздря в ноздрю — по 59 очков. Малинин вышел на лёд и закрыл вопрос. 200,03 балла, набор элементов уровня «выше только потолок»: четверной флип, четверной лутц, каскад четверной тулуп — ойлер — тройной флип, связка четверного сальхова с тройным акселем и сальто назад — элемент, о котором фигурное катание полвека предпочитало не вспоминать. На трибунах за голову схватился даже Новак Джокович.

В итоге США забрали золото с 69 очками, Япония осталась в шаге — 68. Итальянцы взяли бронзу, Грузия остановилась в шаге от пьедестала. Японец Сюн Сато показал второй результат в произвольной, но против Малинина этого оказалось мало.

Формально Малинин — американец. Родился в Вирджинии, выступает за сборную США, поёт гимн со звёздами и полосами. Но его спортивный ДНК — с явным сибирским следом. Дед Ильи — Валерий Малинин, один из основателей новосибирской школы фигурного катания. Мать, Татьяна Малинина, начинала карьеру именно там и сегодня вместе с мужем Романом Скорняковым тренирует собственного сына.

В 21 год Малинин уже прошёл путь, на который у других уходят десятилетия: от юниорских стартов до человека, который первым в истории чисто исполнил четверной аксель, а затем сделал его частью обычного арсенала. Чемпион мира, защитивший титул, фигурист, который ломает «можно» и «нельзя» на льду, — и теперь главный персонаж олимпийского Милана.

Впереди у него короткая и произвольная программы в личном турнире.