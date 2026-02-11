82.76% -1.2
сегодня 10:10
спорт

Исторический рекорд КХЛ: «Сибирь» разгромила «Сочи» со счётом 10:1: 20 кадров грандиозного матча

Фото: Сиб.фм / Денис Винокуров
Новосибирская «Сибирь» установила рекорд, одержав самую крупную победу в своей истории в Континентальной хоккейной лиге. В матче, состоявшемся 10 февраля, сибиряки на домашнем льду разгромили ХК «Сочи» со счётом 10:1.

Несмотря на то, что гости открыли счёт в первом периоде, уже во второй двадцатиминутке «Сибирь» отыгралась и вышла вперёд, забросив шесть шайб. В заключительном периоде новосибирская команда окончательно разгромили соперника, увеличив преимущество ещё на четыре шайбы.

Также в этом матче новый рекорд КХЛ установил нападающий «Сибири» Тэйлор Бек, набрав семь результативных очков за одну игру.

Фото Исторический рекорд КХЛ: «Сибирь» разгромила «Сочи» со счётом 10:1: 20 кадров грандиозного матча 2

Фото Исторический рекорд КХЛ: «Сибирь» разгромила «Сочи» со счётом 10:1: 20 кадров грандиозного матча 3

Фото Исторический рекорд КХЛ: «Сибирь» разгромила «Сочи» со счётом 10:1: 20 кадров грандиозного матча 4

Фото Исторический рекорд КХЛ: «Сибирь» разгромила «Сочи» со счётом 10:1: 20 кадров грандиозного матча 5

Фото Исторический рекорд КХЛ: «Сибирь» разгромила «Сочи» со счётом 10:1: 20 кадров грандиозного матча 6

Фото Исторический рекорд КХЛ: «Сибирь» разгромила «Сочи» со счётом 10:1: 20 кадров грандиозного матча 7

Фото Исторический рекорд КХЛ: «Сибирь» разгромила «Сочи» со счётом 10:1: 20 кадров грандиозного матча 8

Фото Исторический рекорд КХЛ: «Сибирь» разгромила «Сочи» со счётом 10:1: 20 кадров грандиозного матча 9

Фото Исторический рекорд КХЛ: «Сибирь» разгромила «Сочи» со счётом 10:1: 20 кадров грандиозного матча 10

Фото Исторический рекорд КХЛ: «Сибирь» разгромила «Сочи» со счётом 10:1: 20 кадров грандиозного матча 11

Фото Исторический рекорд КХЛ: «Сибирь» разгромила «Сочи» со счётом 10:1: 20 кадров грандиозного матча 12

Фото Исторический рекорд КХЛ: «Сибирь» разгромила «Сочи» со счётом 10:1: 20 кадров грандиозного матча 13

Фото Исторический рекорд КХЛ: «Сибирь» разгромила «Сочи» со счётом 10:1: 20 кадров грандиозного матча 14

Фото Исторический рекорд КХЛ: «Сибирь» разгромила «Сочи» со счётом 10:1: 20 кадров грандиозного матча 15

Фото Исторический рекорд КХЛ: «Сибирь» разгромила «Сочи» со счётом 10:1: 20 кадров грандиозного матча 16

Фото Исторический рекорд КХЛ: «Сибирь» разгромила «Сочи» со счётом 10:1: 20 кадров грандиозного матча 17

Фото Исторический рекорд КХЛ: «Сибирь» разгромила «Сочи» со счётом 10:1: 20 кадров грандиозного матча 18

Фото Исторический рекорд КХЛ: «Сибирь» разгромила «Сочи» со счётом 10:1: 20 кадров грандиозного матча 19

Фото Исторический рекорд КХЛ: «Сибирь» разгромила «Сочи» со счётом 10:1: 20 кадров грандиозного матча 20

Фото Исторический рекорд КХЛ: «Сибирь» разгромила «Сочи» со счётом 10:1: 20 кадров грандиозного матча 21

Наталья Шлюшинская
журналист

Читайте в
