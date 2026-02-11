Нападающий новосибирской «Сибири» Бек впервые в истории КХЛ набрал 7 очков за матч

Канадский нападающий хоккейной «Сибири» Тэйлор Бек установил исторический рекорд Континентальной хоккейной лиги, набрав семь результативных очков в одном матче. Об этом сообщили в пресс-службе КХЛ.

Это произошло 10 февраля в игре против «Сочи», где новосибирский клуб одержал победу с разгромным счётом 10:1. 34-летний форвард отличился двумя заброшенными шайбами и пятью голевыми передачами.

Ранее высшим достижением в КХЛ были шесть очков за одну игру, которого удалось достичь девяти игрокам.

Сейчас «Сибирь» находится на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.