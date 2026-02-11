Новосибирские студенты создали фото-помощник без лишних хлопот

Группа студентов Сибирского государственного университета геосистем и технологий (СГУГиТ) представила свою разработку – модуль предобработки и улучшения изображений. Этот простой и полезный инструмент призван избавить пользователей от рутинной работы по базовой обработке фотографий.

– Это как волшебная кнопка, которая сделает ваши снимки лучше всего за пару секунд. Он не требует специальных знаний и идеально подходит для тех, кому нужно быстро и эффективно улучшить фотографии для работы, учебы или просто для себя, – говорит Александр Дерепаско, один из разработчиков

В отличие от профессиональных фоторедакторов, разработка студентов не претендует на роль «дизайнера». Его задача – сделать именно то, что нужно большинству пользователей:

·Выровнять и обрезать изображение: автоматически избавит от заваленного горизонта и лишних краев.

·Сделать фото ярче и контрастнее: подчеркнет детали и сделает цвета более насыщенными.

·Уменьшить шум: избавит от зернистости, особенно заметной на фото, сделанных в условиях плохой освещенности.

·Сделать изображение более резким: ваши фотографии станут более четкими и детализированными.

·Привести изображение к нужному формату и размеру: подготовит фото для публикации в интернете или отправки по почте.

Обработка занимает считанные секунды. Никаких лишних функций, только то, что действительно нужно.

– Мы не стремились создать «убийцу Photoshop». Наша цель – предложить пользователям простой и эффективный инструмент, который поможет им быстро улучшить свои фотографии без лишних усилий, – говорит Александр Дерепаско.

Разработчики подчеркивают, фоторедактор не волшебник, и он не сможет сделать идеальный снимок из совсем испорченного изображения. Однако он станет незаменимым помощником в повседневной работе с фотографиями, экономя время и силы.

В ближайшее время студенты планируют представить разработку широкой публике и надеются, что их внедрение станет популярным и полезным инструментом для пользователей.