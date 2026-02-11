Новосибирский госуниверситет оштрафовали на 25 тысяч за снос здания ФМШ вопреки запрету

Новосибирский областной суд оштрафовал Новосибирский государственный университет за нарушение судебного запрета. Учебное заведение обязано выплатить 25 тысяч рублей в федеральный бюджет за незаконный снос физматшколы.

Поводом послужило заявление председателя Новосибирского областного отделения ВООПИиК Натальи Шаминой. Рассматривая административное дело о бездействии органов охраны памятников, суд в ноябре 2024 года ввел обеспечительную меру, наложив прямой запрет на любые работы по сносу здания на улице Ляпунова. Шамина лично проинформировала университет об этом.

Однако, несмотря на это вуз начал снос здания. К моменту получения официальных судебных документов почтой здание было полностью уничтожено, что сделало исполнение первоначального судебного акта невозможным.

Суд отклонил доводы университета о том, что срок для исполнения необходимо считать со дня получения бумажной копии определения. Суд указал, что обязанность прекратить любые работы возникла у НГУ в момент личного уведомления 15 ноября. Демонтаж, начатый на следующий день, был квалифицирован как умышленное действие, приведшее к необратимым последствиям.