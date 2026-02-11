Новосибирский ХК «Сибирь» одержал самую крупную победу в своей истории в КХЛ

Хоккейная «Сибирь» разгромила «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, забросив десять шайб. Матч прошёл 10 февраля на новосибирской «Сибирь-Арене» и завершился со счётом 10:1

Гости сумели первыми забить в первом периоде, но это был их единственный успех в игре. Во второй двадцатиминутке «Сибирь» не только сравняла счёт, но и перехватила инициативу, которую больше не отдавала. Во втором и третьем периоде игроки новосибирской команды отправили в ворота «Сочи» девять безответных шайб.

Дублями отметились Вячеслав Лещенко и Энди Андреофф и Тейлор Бэк, также отличились Архип Неколенко, Илья Федотов, Андрей Чуркин и Антон Косолапов. Форвард Тейлор Бэк набрал семь результативных очков.

После шестого пропущенного мяча в воротах «Сочи» произошла замена голкипера – Павла Хомченко на Алексея Щетилина. Однако и это не помогло гостям. Итогом игры стал разгромный счёт.

«Первый период прошёл не совсем так, как мы планировали. Пришлось с ребятами немножко так поговорить, привести их чуть-чуть в чувства. Хорошо, что они правильно отреагировали – вышли заряженные на второй период и уже игру перевернули. Дальше было самое главное – успокоить команду, чтобы не перейти в эти драки. Правильно сделали, что не пошли на провокации», — прокомментировал главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков.

Следующий матч «Сибирь» проведёт также дома, 12 февраля новосибирская команда встретится с тольяттинской «Ладой».