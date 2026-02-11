Новые правила сделок с недвижимостью напугали новосибирских продавцов и покупателей

Росфинмониторинг планирует поднять порог контроля операций с недвижимостью для банков с 5 до 75 миллионов рублей.

Данная норма об обязательном уведомлении о сделках на сумму более 5 миллионов рублей Росфинмониторинга была первоначально установлена Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Однако быстрый рост цен на жильё привел к тому, что данный порог начал касаться практически любой сделки в крупных городах, в то время как оперативно вносить поправки в закон довольно сложно. Для придания системе большей адаптивности Росфинмониторингу предоставили право самостоятельного установления контрольного лимита с оговоркой, что он не должен быть меньше закрепленной в законе минимальной суммы.

Ведомство теперь может гибко подходить к установлению контрольных порогов для разных игроков рынка, учитывать динамику цен и быстро реагировать на новые способы обмана. Согласно январским инициативам, для банков планку контроля планируют установить на уровне 75 миллионов рублей, а для риелторов и других посредников – на уровне 5 миллионов рублей, сообщает портал «Банки.ру».

Основное правило на 2026 год: сделки с недвижимостью дороже 75 миллионов рублей попадают под обязательную проверку Росфинмониторинга. При этом банк может начать проверку и при меньшей сумме, если обнаружит в сделке необычные признаки, такие как явно заниженная цена, попытка разделить платёж или расхождение в суммах по документам.

Для беспроблемного проведения операции важно заранее подтвердить происхождение средств справками о доходах, договорами продажи другого имущества или документами о наследстве или займе. Отказ от предоставления такой информации грозит приостановкой платежа со стороны банка. Рекомендуется использовать максимально простые и прозрачные формы расчётов с точным указанием назначения каждого платежа.