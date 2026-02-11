Новые тарифы на «коммуналку» в Новосибирске: что поменяется в 2026 году

С 1 января 2026 года в России стартовало плановое повышение тарифов на коммунальные услуги, и второй этап роста цен ожидается уже осенью. Основными драйверами удорожания стали возросшая налоговая нагрузка, рост стоимости энергоресурсов, а также масштабные инвестиционные программы, направленные на замену изношенных сетей.

Рост тарифов неравномерен по регионам, но затрагивает все услуги, сообщает «МК-Новосибирск». Наибольшее подорожание прогнозируется в сегменте отопления и горячего водоснабжения, где в разных субъектах РФ рост может составить от 8% до 25%. Это связано со стоимостью топлива для котельных и высокими потерями в изношенных теплотрассах.

Вырастут и тарифы на водоснабжение и водоотведение, а также на вывоз твердых коммунальных отходов. В первом случае ожидаемый рост составит 5–20%, во втором – 8–18%. Причинами являются затраты на модернизацию очистных сооружений, замену труб и удорожание услуг региональных операторов по обращению с мусором.

Цены на электроэнергию и бытовой газ увеличатся в меньшей степени, но все же заметно – в среднем на 5–15% и 5–12% соответственно, что объясняется инвестициями в обновление сетевой инфраструктуры и изменением оптовых цен на ресурс.

Для поддержки граждан предусмотрены льготы и субсидии. Льготы в виде фиксированной скидки на оплату услуг предоставляются, обычно, федеральным категориям: ветеранам, инвалидам, Героям России, а также многодетным семьям и людям старше 70 лет. Субсидия – денежная компенсация части расходов – положена тем, чьи затраты на ЖКУ превышают региональный порог, обычно составляющий 22% от семейного дохода. Для её оформления необходимо обратиться в органы соцзащиты или МФЦ с документами, подтверждающими доходы, права на жилье и отсутствие долгов по квартплате.