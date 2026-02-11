82.76% -1.2
11.02.2026 10:35
общество

Ольга Бузова приедет в Новосибирск для презентации фильма «Равиоли Оли»

Фото: Денис Шмаков / Сиб.фм
Ольга Бузова посетит Новосибирск для презентации фильма «Равиоли Оли» (16+). Визит намечен на 15 февраля. Об этом сообщил источник Сиб.фм.

Комедия «Равиоли Оли», в которой звезда сцены и экрана появляется в роли самой себя, вышла в прокат в начале февраля. По сюжету Бузова, обманутая аферистом-женихом, оказывается в маленьком провинциальном городе. Впереди у героини – много комичных ситуаций и шанс понять, что настоящее счастье не всегда выглядит так, как мы его себе представляем.

Ранее Сиб.фм писал о том, что Бузова восхитилась зимними пейзажами Бердска.

Наталья Шлюшинская
журналист

