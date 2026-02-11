Семья погибшего в «Крокусе» новосибирца проиграла суд «Ингосстраху»

Семья новосибирца, погибшего при теракте в «Крокус Сити Холле», намерена обжаловать решение суда, отказавшего в выплате страховой компенсации. Об этом сообщила сестра погибшего Ульяна Будько, чей брат Григорий стал одной из 149 жертв нападения в марте 2024 года.

Замоскворецкий суд Москвы отказал в удовлетворении исковых требований 98 пострадавших и родственников погибших к страховой компании «Ингосстрах» на общую сумму 398 миллионов рублей. Суд не признал теракт страховым случаем по договору, заключённому с концертным залом, тем самым освободив страховщика от выплат.

«Консолидированная позиция истцов — с решением суда мы категорически не согласны. Из материалов дела следует, что "Крокус Сити Холл" был застрахован. Мы считаем, что имеем право на компенсацию. Апелляция или уже подана нашими юристами, или это произойдёт в ближайшие дни», — заявила Ульяна Будько корреспонденту Сиб.фм.

Ранее семья получила выплаты от государства: сыну Григория Будько было перечислено 3 миллиона рублей. Кроме того, гуманитарная организация «Красный Крест» выплатила Ульяне Будько 300 тысяч рублей на установку памятника брату.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошёл вечером 22 марта 2024 года. В результате нападения боевиков погибли 149 человек, сотни получили ранения. Страховые выплаты пострадавшим и семьям погибших стали одним из сложных юридических вопросов, возникших после трагедии.