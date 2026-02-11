«Сибирь» разгромила «Сочи» 10:1 и установила исторический рекорд КХЛ

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» одержал самую крупную победу в своей истории в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), разгромив на домашнем льду ХК «Сочи» со счётом 10:1. Матч стал триумфальным для канадского нападающего Тейлора Бека, установившего уникальное достижение лиги.

Игра началась с неожиданности: в первом периоде гости сумели выйти вперёд 1:0. Однако уже во второй двадцатиминутке «Сибирь» устроила на льду настоящий шторм, забросив шесть безответных шайб. В заключительном периоде новосибирцы довели счёт до разгромного, добавив ещё четыре гола.

Главным игроком исторической победы стал Тейлор Бек. Канадский форвард набрал семь результативных очков (2 гола + 5 передач) за одну игру, что является абсолютным рекордом КХЛ за всю её историю. Этот результат также стал личным рекордом 34-летнего хоккеиста за 15 лет профессиональной карьеры.

Крупнейшая победа имеет для «Сибири» важное турнирное значение. Два очка позволили команде значительно укрепить позиции в борьбе за попадание в плей-офф, вплотную приблизившись к челябинскому «Трактору» в таблице Восточной конференции.

Следующий матч чемпионата КХЛ «Сибирь» проведёт на домашней арене, где постарается развить успех после сенсационной победы.