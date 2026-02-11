Трогательный подарок рожденных в один день с разницей в 60 лет

3 февраля 2026 года в роддоме Клинического госпиталя «АВИЦЕННА» группы компаний «Мать и дитя» произошло необычное событие, объединившее прошлое, настоящее и будущее.

Красноярский художник Андрей Исаенков, появившийся на свет 60 лет назад в стенах этого же учреждения (тогда – роддома №1), вернулся в место своего рождения с особым подарком: он передал написанную им картину представителям роддома для новорожденного, появившегося на свет также 3 февраля, но 2026 года. Получателем необычного дара стала только что родившаяся девочка и ее родители. Символичность события усилилась тем, что оба – и Андрей Исаенков, и новорожденная – появились на свет в год Огненной лошади.

Символично также и название подаренной картины – «Стражи». На картине горизонтальные разноцветные волны, которые пересекаются с вертикальными, образуя другой цвет. По краям стоят две фигуры – стражи, стилизованные люди. Если путешествовать по этой картине, можно понять и почувствовать, что эти стражи охраняют.

Кульминацией этого радостного мероприятия стало вручение родителям письма для их дочери с особой просьбой: через 60 лет, 3 февраля 2086 года, передать эту картину следующему новорожденному в стенах роддома «АВИЦЕННА».

Госпиталь становится центром рождения не только детей, но и традиций, связывающим поколения через искусство и добрые дела. Эти традиции олицетворяют собой преемственность, веру в чудеса и нескончаемую цикличность жизни.