сегодня 04:00
общество

В Новосибирске обнародована самая морозная погода 23 февраля –37 градусов

Фото: Сиб.фм
Метеорологи обнародовали данные о самых экстремальных температурных значениях для Дня защитника Отечества в Новосибирске.

Как выяснилось, самым холодным за всю историю наблюдений стало 23 февраля 1970 года — тогда столбики термометров опустились до отметки –37 °C.

Несмотря на то что февраль в Сибири считается суровым месяцем, такие глубокие морозы именно в праздничный день — большая редкость. Для сравнения, средняя дневная температура в этот период обычно колеблется в районе –14...–18 градусов.

Полная противоположность рекорду 70-го года была зафиксирована в 1998 году, когда в городе потеплело до +3 °C, что вызвало активное таяние снега.

Игорь Кириченко
Журналист

