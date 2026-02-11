В Новосибирске снова произошёл масштабный сбой в работе Telegram

Пользователи мессенджера Telegram в Новосибирске и по всей России снова сталкиваются с серьёзными сбоями в работе сервиса. Наблюдаются задержки в отправке сообщений, а также проблемы с загрузкой и скачиванием медиафайлов.

По данным сервиса мониторинга Downdetector, сбои начались 9 февраля. Новосибирская область вошла в пятёрку российских регионов с наибольшим числом жалоб. Пользователи сообщают о проблемах как на мобильных устройствах (iOS и Android), так и в десктопных версиях приложения.

Основные жалобы связаны с невозможностью отправлять и получать файлы размером более 2-3 мегабайт — фотографии, видео и документы либо не загружаются, либо передаются с огромной задержкой. Также фиксируются проблемы с отправкой текстовых сообщений и отображением статусов «онлайн».

За последние сутки, по информации Downdetector, было зафиксировано более 8 тысяч обращений от пользователей, столкнувшихся с неполадками.

Официальные представители Telegram на момент публикации новости не прокомментировали причины сбоев и не назвали ориентировочные сроки полного восстановления работы мессенджера. Ранее в подобных случаях компания ссылалась на технические работы или проблемы с магистральными каналами связи у отдельных интернет-провайдеров.