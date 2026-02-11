В Новосибирске сотрудники сети «Подорожник» заявили о массовом увольнении

Одна из старейших в Сибири сетей общественного питания «Подорожник» проводит массовые увольнения сотрудников и закрывает свои точки в Новосибирской области и Кузбассе. По данным бывших работников, процесс сопровождается нарушениями трудового законодательства.

Сотрудников, по их словам, принуждают писать заявления об уходе по собственному желанию под предлогом закрытия компании. При этом многим не выплачивают положенные средства: окончательную зарплату, компенсацию за неиспользованный отпуск и другие выплаты. Суммы задолженности, по информации НДН.Инфо, составляют от 20 до 100 тысяч рублей на человека.

Среди пострадавших есть те, кто работал в компании несколько лет. Одна из сотрудниц, проработавшая более пяти лет, была вынуждена уволиться ещё в декабре 2025 года после того, как работодатель отказал ей в предоставлении длительного больничного перед операцией. До сих пор она не получила полный расчёт.

Бывшие работники пытаются связаться с руководством, но телефоны в головном офисе компании не отвечают. Часть уволенных уже обратилась с жалобами в прокуратуру Новосибирской области. Их коллеги из Кузбасса также готовят аналогичные обращения.

В числе возможных причин закрытия бизнеса сотрудники и эксперты называют резкое увеличение налоговой нагрузки с начала 2026 года. С 1 января базовая ставка НДС выросла с 20% до 22%. Также изменились правила для индивидуальных предпринимателей, а кроме того, повысились акцизы на ряд товаров, включая алкоголь и табак, что могло серьёзно ударить по рентабельности предприятий общепита.

На момент публикации новости официальных комментариев от руководства сети «Подорожник» получить не удалось.