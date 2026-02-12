82.76% -1.2
12.02.2026 07:15
общество

100 лет с новым именем: кто придумал название Новосибирску

Фото: Сиб.фм / музей Новосибирска
Ровно 100 лет назад, 12 февраля 1926 года, Новониколаевск стал Новосибирском. Переименование было продиктовано политикой отказа от монархического наследия Российской империи. Прежнее название напоминало о Николае II.

Вопрос обсуждался несколько месяцев, и на рассмотрении находилось более полусотни альтернатив – от Сибграда до Октябрьска-на-Оби. В итоге окружной съезд Советов утвердил вариант, предложенный горным инженером Константином Тульчинским. Делегаты посчитали название «Новосибирск» кратким, звучным и соответствующим статусу одного из крупнейший сибирских центров.

Ещё больше архивных снимков – в материале «МК в Новосибирске».

Наталья Шлюшинская
журналист

