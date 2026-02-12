Более половины жительниц Новосибирска считают ювелирные украшения инвестицией

Свыше четверти (30%) жительниц Новосибирска считают покупку ювелирных украшений надежным способом вложения денег, а 23% рассматривают подобный вариант накопления, однако относят его к списку рискованных. При этом каждая шестая воспринимает ювелирные украшения в первую очередь как способ накопления или инвестиций, свидетельствуют результаты совместного исследования Группы Ренессанс Страхование и ювелирного бренда SOKOLOV, проведенного методом онлайн-анкетирования среди 1204 жительниц крупных городов России, и в том числе Новосибирска.

Почти половина (45%) опрошенных сообщили, что обладают собственной коллекцией ювелирных украшений. У 36% из них коллекция насчитывает не более 5 различных предметов, 38% собрали коллекцию из 6–10 изделий, а каждая четвертая — свыше 10 украшений. Основу ювелирной коллекции 42% жительниц Новосибирска составляют украшения из золота, 14% отдают предпочтение серебряным украшениям, а каждая шестая выбирает аксессуары любых металлов исключительно с драгоценными камнями. Более половины (55%) всех респонденток пока не обзавелись собственной ювелирной коллекцией, а каждая пятая из них мечтает об этом.

Большинство (63%) участниц опроса, обладающих коллекциями драгоценностей, никогда не оценивали их стоимость. Почти треть (31%) примерно представляют, сколько стоит их коллекция, а точную оценку проводили лишь 6% опрошенных. Тем респонденткам, которые имеют представление о стоимости своих украшений, предлагалось оценить свою коллекцию. Свыше четверти назвали сумму в пределах 100 тыс. рублей, почти половина (44%) отметили, что их коллекция стоит 100–300 тыс. рублей, 17% — 300–500 тыс. рублей, а девятая часть назвали суммы свыше 500 тыс. рублей.

«Страхование ювелирных изделий возможно вместе с домашним имуществом — от утраты, хищения или повреждения. Стоимость страхования, как правило, начинается от 0,5% от оценочной стоимости коллекции в год и зависит от условий хранения. В нашей практике был, например, случай страхования набора ювелирных изделий и коллекции холодного оружия из инкрустированных драгоценными/полудрагоценными камнями, оценочная стоимость которого составила 183 млн рублей. Это подчеркивает, насколько серьезно люди относятся к защите своих ценных активов», — прокомментировал управляющий директор «Ренессанс страхование» Артем Искра.

Больше трети (39%) новосибирских обладательниц ювелирных коллекций убеждены, что совокупная стоимость всех украшений со временем только выросла, 31% не заметили значительных изменений, и лишь 10% опрошенных сообщили о снижении стоимости.