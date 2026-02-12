Чесночный пар с кулаками: в московской сауне сцепились актер «Бумера» и пенсионер

В одном из столичных фитнес‑клубов разгорелся конфликт, который больше напоминал сцену из криминальной драмы, чем вечер релакса. В центре — актер Максим Коновалов и 69‑летний пенсионер Григорий.

По словам пожилого мужчины, всё началось в сауне. Коновалов отдыхал в компании друзей и, как утверждается, поливал раскалённые камни настоем с чесноком. Пар стоял густой и ароматный. Григория такой «спа‑эксперимент» не вдохновил: у него аллергия. Пенсионер попросил прекратить процедуры с чесноком.

Дальше версии сторон расходятся, но факт конфликта подтверждают оба. По словам Григория, в ответ актер толкнул его, а затем метнул кружку — удар пришёлся в лоб. Итог — шишка и испорченный вечер. Мужчина потребовал вызвать полицию, однако, как утверждают его родственники, администрация клуба вмешиваться не стала. Тогда близкие сами позвонили в скорую и правоохранителям.

К моменту приезда полиции актер уже покинул здание. Пенсионер зафиксировал травмы и написал заявление — не только на Коновалова, но и на руководство клуба за отказ оперативно реагировать на ситуацию.

Сам Коновалов подтверждает, что стычка в сауне была, однако настаивает: первым начал не он. По его словам, пенсионер вел себя агрессивно, хамил и оскорблял. Актер намерен подать встречное заявление.

Теперь разбираться в том, что произошло в облаке чесночного пара, предстоит полиции.