сегодня
12 февраля, 14:26
пробки
4/10
погода
-15°C
курсы валют
usd 77.46 | eur 92.47
сегодня 13:40
общество

К пятнице 13-го в Новосибирске вспомнили самые жуткие городские легенды

Фото: freepik / Сиб.фм
В пятницу, 13 февраля, когда мистика особенно близко, новосибирцы вспомнили городские страшилки, которыми пугают друг друга уже не одно десятилетие. Сиб.фм собрал истории о призраках, проклятых маршрутах и подземельях, в которые до сих пор верят жители.

Проклятый 13-й трамвай
Маршрут №13 в Новосибирске давно оброс дурной славой. Горожане связывают его с чертовщиной из-за частых аварий, возгораний и коротких замыканий. Говорят, на линию ставят только самых опытных водителей — остальные просто отказываются.

Призрак с площади Карла Маркса
Водонапорная башня на улице Ватутина, построенная в 1939 году, считается обителью призрака сантехника. Легенда гласит: в конце XX века рабочий утонул в резервуаре во время ремонта, и тело так и не нашли. Якобы его дух до сих пор бродит по башне.

Сумасшедший доктор с улицы Чаплыгина
В бывшем кожно-венерологическом диспансере, который уже снесли, сотрудники якобы видели призрака врача со шприцем. По преданию, в советские годы медик усыпил двух пациентов, сбросил их с лестницы и забрал деньги. Его дух так и не покинул здание.

Невеста купца Крюкова
Особняк на улице Советской, построенный купцом Захарием Крюковым для своей возлюбленной, актрисы Полины Томашевской, до сих пор считают местом обитания призрака. Девушка умерла от чахотки в 1908 году, и, по слухам, её силуэт в белом платье до сих пор видят в окнах.

Новосибирский «Титаник»
В мае 1921 года на Оби затонул пароход «Совнарком». По разным данным, на борту находились от 225 до 400 пассажиров. Судно разломилось за пять минут после столкновения с опорой железнодорожного моста. Выжили меньше ста человек. В народе поговаривали, что на самом деле пароход вёз не зерно, а некий секретный груз.

Бункер Сталина и подземные тоннели
Одна из самых живучих легенд — о подземельях под Новосибирском. Якобы под театром оперы и балета находится личный бункер Сталина, от которого тянутся тайные ходы в разные районы города. Ещё один миф — об острове Таньвань в Обском море, где военные якобы прорыли тоннели, ведущие аж до Академгородка.

Кристина Уколова
Журналист

