Минстрой одобрил повышение тарифов УК — в Госдуме назвали причину

Министерство строительства и ЖКХ России одобрило инициативу, которая позволит управляющим компаниям пересматривать тарифы на свои услуги. Об этом на заседании думского комитета по строительству и ЖКХ заявил глава ведомства Ирек Файзуллин.

Его слова передает РИА Новости.

По словам министра, предложение напрямую связано с необходимостью поддерживать качество предоставляемых услуг. В текущих условиях УК не могут оперативно корректировать размер платы за содержание жилья, тогда как ресурсоснабжающие организации такую возможность уже имеют.

Детали законопроекта раскрыл депутат Госдумы Владимир Кошелев. Он пояснил, что с 2026 года вступили в силу новые правила налоговой нагрузки, которые существенно увеличили расходы управляющих организаций. В сложившейся ситуации у компаний остаётся два пути: либо снижать качество и объём работ, либо искать способ легально повысить тарифы. Именно эту задачу и решает подготовленный законопроект — он вносит поправки в Жилищный кодекс и создаёт правовой механизм для пересмотра платежей в условиях роста операционных затрат.

