«Нищенские условия существования»: глава Сбербанка Герман Греф предложил поднять зарплаты чиновникам

На Международном конгрессе госуправления глава Сбербанка заявил: чиновникам нужно платить нормально, а не компенсировать низкие доходы льготами. «Люди должны получать столько, чтобы вести элементарно не нищенский образ жизни», — сказал он со сцены.

По его словам, в органы власти приходят люди, которые принимают управленческие решения, но при этом оказываются в «нищенских условиях существования». Такая конструкция, считает Греф, изначально кривая: государство экономит на зарплатах, раздаёт бонусы и преференции, а потом удивляется качеству управления.

«Им нужно просто-напросто платить нормальную зарплату», — подчеркнул он. Льготы, по его мнению, не решают проблему. Ключ — в прозрачной и адекватной оплате труда. При этом страх уголовной ответственности за нарушения должен оставаться — высокая зарплата не индульгенция.

Греф добавил, что человеческую природу не перепишешь: «Люди все равно будут взвешивать, как разбогатеть, от этого никуда не деться». Но система не должна отталкивать тех, у кого нет финансовой «подушки». Низкие доходы на старте, по его словам, фактически закрывают дорогу в госслужбу для профессионалов без капитала.

С иронией он сформулировал альтернативу: «Давайте наберем туда коррумпированных дураков и будем ждать чуда, что они вдруг нас приведут в светлое будущее».

С 1 октября 2025 года зарплаты ряда категорий госслужащих уже проиндексировали на 7,6% — в связи с инфляцией. Однако, судя по выступлению, Греф считает, что точечные повышения проблему не решают — нужна системная реформа.

На том же форуме он заглянул в будущее: через пять–шесть лет людям придётся привыкать к жизни среди роботов, а банковские процессы, по его прогнозу, станут полностью автономными.