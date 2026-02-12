Норовирус в столовой: почти сотня человек слегла в петербургской школе

В одной из школ Санкт‑Петербурга — массовая вспышка острой кишечной инфекции. По последним данным, зарегистрировано 96 случаев. Среди заболевших — 84 ребенка и 12 взрослых.

За медицинской помощью обратились 79 школьников. Девятерых госпитализировали, однако сейчас они уже выписаны и продолжают лечение амбулаторно. Остальные переносят инфекцию дома под наблюдением врачей.

Речь идет о школе № 39 в Невском районе. Сначала сообщалось о 37 пострадавших, затем цифра выросла до 72, а позже — до 96 случаев. Лабораторные исследования выявили норовирус. По данным санитарных служб, инфекция обнаружена как у заболевших, так и у контактных лиц.

Организацию питания в учебном заведении осуществляет АО «КСП «Волна». После вспышки региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования. Ситуацию контролирует и городская прокуратура.

На фоне произошедшего родители обсуждают качество школьного питания. Ранее в Сыктывкаре из‑за кишечной инфекции начали закрывать школы — там причиной массового недомогания называли возможные нарушения в приготовлении пищи. Дети жаловались на резкие боли в животе и симптомы отравления после школьных обедов.

Петербургская история развивается стремительно: число заболевших увеличивалось практически ежедневно. Сейчас учебный процесс в школе сопровождается проверками, а санитарные службы продолжают эпидрасследование, чтобы установить источник заражения и цепочку распространения вируса.