Новосибирск станет опытной площадкой для испытаний технологий искусственного интеллекта, созданных учеными Новосибирского государственного университета

Новосибирск готов принять на испытания новые технологии в сфере искусственного интеллекта, разработанные учеными Новосибирского государственного университета. Сегодня в вузе обсудили возможности применения ИИ в городском управлении — от коммунальной инфраструктуры и транспорта до экологии и безопасности. Об этом сообщает мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Особое внимание уделили цифровым инструментам, которые позволяют собирать обращения и сигналы в единой системе, распределять их между ответственными, фиксировать сроки и отслеживать статус исполнения. Такие решения особенно актуальны при авариях на теплосетях, они помогают быстрее регистрировать инциденты и контролировать процесс устранения.

Также рассматривалось использование беспилотников для мониторинга объектов и территорий, проверка кровель и снежных навесов, выявление незаконных свалок и проблемных зон благоустройства, контроль лесных массивов. Этот формат требует соблюдения регламентов, но обладает большим потенциалом для решения конкретных задач.

В администрации города отметили, что внедрение достижений новосибирской научной школы поможет повысить эффективность управления городской инфраструктурой.