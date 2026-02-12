82.76% -1.2
сегодня
13 февраля, 00:23
вчера 22:20
спорт

Новосибирский ХК «Сибирь» одержал победу над «Ладой» со счётом 3:2

Фото: Сиб.фм / ХК «Сибирь»
Новосибирская «Сибирь» обыграла тольяттинскую «Ладу» на домашнем льду «Сибирь-Арены». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Гости первыми открыли счёт, однако уже в первом периоде Архип Неколенко восстановил равновесие. Во втором отрезке команды обошлись без заброшенных шайб.

В концовке третьего периода Вячеслав Лещенко вывел новосибирцев вперёд. «Лада» сняла вратаря и за 34 секунды до финальной сирены сумела сравнять счёт, переведя игру в овертайм.

Победную шайбу в дополнительное время забросил Антон Косолапов. Ворота «Сибири» в этом матче защищал Михаил Бердин.

Игорь Кириченко
Журналист

