82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
12 февраля, 09:19
пробки
5/10
погода
-15°C
курсы валют
usd 77.46 | eur 92.47
82.76% -1.2
сегодня
12 февраля, 09:19
пробки
5/10
погода
-15°C
курсы валют
usd 77.46 | eur 92.47
сегодня 05:30
общество

Новосибирцам показали снимки 100-летней давности

Фото: Сиб.фм / музей Новосибирска
Подпишитесь на Telegram-канал

12 февраля 1926 года Новониколаевск официально получил новое имя — Новосибирск. Под этим названием город существует уже целое столетие. К юбилейной дате опубликованы редкие архивные снимки начала прошлого века.

Вопрос о смене названия обсуждался задолго до окончательного решения. После установления советской власти стремились отказаться от топонимов, связанных с монархией. В ноябре 1925 года тему вынесли на окружной съезд Советов, где предложили более 50 вариантов — от Старосибирска и Обска до Сибграда, Советска и Новоленинска.

В итоге поддержку получило название «Новосибирск», предложенное горным инженером Константином Тульчинским. Делегаты сочли его лаконичным и выразительным. С 12 февраля 1926 года город официально стал Новосибирском.

Фото Новосибирцам показали снимки 100-летней давности 2

Фото Новосибирцам показали снимки 100-летней давности 3

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.