Новосибирцам показали снимки 100-летней давности

12 февраля 1926 года Новониколаевск официально получил новое имя — Новосибирск. Под этим названием город существует уже целое столетие. К юбилейной дате опубликованы редкие архивные снимки начала прошлого века.

Вопрос о смене названия обсуждался задолго до окончательного решения. После установления советской власти стремились отказаться от топонимов, связанных с монархией. В ноябре 1925 года тему вынесли на окружной съезд Советов, где предложили более 50 вариантов — от Старосибирска и Обска до Сибграда, Советска и Новоленинска.

В итоге поддержку получило название «Новосибирск», предложенное горным инженером Константином Тульчинским. Делегаты сочли его лаконичным и выразительным. С 12 февраля 1926 года город официально стал Новосибирском.