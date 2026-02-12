Новосибирцы шокированы зимними ценами на огурцы

Редакция «МК в Новосибирске» изучила прайс-листы популярных магазинов и сервисов доставки и обнаружила огромную разницу в цене на одни и те же овощи.

Покупатели отмечают: позволить себе салат из свежих овощей в феврале становится почти роскошью.

Корреспонденты провели мониторинг 11 февраля 2026 года. Цены на килограмм тепличных огурцов варьировались от 272 до почти 800 рублей. Самая низкая цена зафиксирована в «Метро» — 272 рубля, но для обычного покупателя без оптовой карты стоимость вырастает в 2–3 раза.

Абсолютный антирекорд по цене показали «Магнит» (725 руб./кг) и «Яндекс Лавка» (698 руб./кг). В «Пятёрочке» килограмм в двух упаковках по 500 грамм стоит 659 рублей, а в одной большой упаковке — 340 рублей. Сервис «Самокат» предлагает один огурец за 189 рублей, что эквивалентно 630 руб./кг, при этом цена зависит от скорости доставки и удобства.

Экономисты объясняют резкий рост цен сочетанием сезонного фактора, логистических издержек и инфляционных ожиданий. Вывод простой: дешёвые огурцы реально купить только с оптовой картой и машиной. А для быстрых покупок рядом с домом килограмм этих овощей может обойтись дороже килограмма курицы или качественной рыбы.