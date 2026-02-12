Опубликованы результаты исследования о безопасной покупке жилья

Согласно новому исследованию Авито Недвижимости, современные покупатели жилья в России уделяют повышенное внимание безопасности сделок, применяя комплексный подход — от цифровых проверок на онлайн-платформах до документальной экспертизы. Опрос, проведённый в январе 2026 года среди 10 000 совершеннолетних россиян, показал, как изменилось поведение потребителей на рынке недвижимости.

«На площадке все профессиональные продавцы верифицированы, а алгоритмы, включая нейросети, постоянно дообучаются для выявления недостоверного контента. Мы подсвечиваем важные особенности объектов, такие как количество собственников или наличие обременений. Однако мы рекомендуем привлекать к сделкам профессиональных риелторов и юристов для дополнительной гарантии», — отмечает Сергей Ерёмкин, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости Авито Недвижимости.

«Наше исследование показывает, что в условиях цифровизации рынка жилой недвижимости, покупатель сегодня — это главный эксперт в оценке рисков, поэтому задача ведущих платформ — предоставлять не просто выбор, а защищённый выбор, создавая и внедряя продукты, которые минимизируют риски пользователей начиная с самого раннего этапа. Объединяя удобство цифрового поиска с инструментами, формирующими доверие, мы создаем систему, где каждая сделка основана на проверенных данных. Безопасность — это новый стандарт удобства», — добавляет Наталья Юматова, директор департамента по доверию и безопасности Авито.