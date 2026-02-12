Песков подтвердил блокировку WhatsApp* в России

В России могут заблокировать WhatsApp*.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с мессенджером WhatsApp* после заявлений самой компании о попытке российских властей полностью ограничить доступ к сервису. Об этом он заявил радиоканалу «Вы слушали Маяк».

По словам Пескова, соответствующее решение действительно было принято российскими властями и реализовано.

Он отметил, что оно связано с тем, что компания не исполнила требования российского законодательства в полном объёме.

WhatsApp* — принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.