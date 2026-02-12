82.76% -1.2
12.02.2026 04:00
общество

Такого не было 57 лет. В Новосибирске назвали 14 февраля с морозами до -43 градусов

Фото: Сиб.фм
Самым морозным 14 февраля за всю историю метеонаблюдений в Новосибирске стал день в 1969 году.

Тогда столбик термометра опустился до экстремальной отметки −43,0 °C.

Февраль того года вошёл в летопись как один из самых суровых: средняя температура месяца была значительно ниже нормы, а в отдельные дни морозы достигали −47,6 °C.

Для сравнения, в другие годы праздник также выдавался «с холодком», но до рекорда не дотягивал. В 1951 году было −36,4 °C, а в 2010 году город сковало при −34,8 °C.

Подобные аномалии — редкость для середины февраля, когда солнце начинает пригревать по-весеннему. Однако история доказывает: в Новосибирске даже самый романтичный праздник может потребовать не только цветов, но и очень тёплого шарфа.

Игорь Кириченко
Журналист

