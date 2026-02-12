В Новосибирске на стройке рухнула опалубка — под завалами оказался рабочий

ЧП произошло на улице Грибоедова в Новосибирске. По данным МКУ «Служба аварийно-спасательных работ», на строительном объекте 43-летнего мужчину накрыло металлической конструкцией для стен.

На место выехал экипаж спасателей «Вега-1». Пострадавшего аккуратно уложили на жёсткие носилки и передали бригаде скорой помощи.

О его состоянии и тяжести травм официальной информации пока нет. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что рабочий новосибирского завода искусственного волокна получил тяжёлую травму.