сегодня 17:25
общество

В Новосибирске на стройке рухнула опалубка — под завалами оказался рабочий

Фото: Сиб.фм
ЧП произошло на улице Грибоедова в Новосибирске. По данным МКУ «Служба аварийно-спасательных работ», на строительном объекте 43-летнего мужчину накрыло металлической конструкцией для стен.

На место выехал экипаж спасателей «Вега-1». Пострадавшего аккуратно уложили на жёсткие носилки и передали бригаде скорой помощи.

О его состоянии и тяжести травм официальной информации пока нет. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что рабочий новосибирского завода искусственного волокна получил тяжёлую травму.

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
