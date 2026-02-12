В Новосибирске не хватает почти половины патрульных — начальник УМВД озвучил кадровый провал

Начальник городского управления МВД Алексей Захаров озвучил тревожные цифры на заседании Совета депутатов. Больше всего не хватает сотрудников патрульно-постовой службы — дефицит составляет 46%.

Ещё хуже ситуация в отдельном батальоне конвоирования: там некомплект достиг 60%. В гарнизоне в целом не хватает 37% личного состава, а служба участковых уполномоченных недосчитывается 17% сотрудников.

При этом зарплата участкового, например, составляет около 60 тысяч рублей. Вопрос о том, как при таком дефиците и не самой низкой для региона зарплате привлекать кадры, пока остаётся открытым.