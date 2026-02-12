В Новосибирске собирались заблокировать WhatsApp*

В Новосибирске, так и во всей России, планировали заблокировать WhatsApp*. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Вы слушали Маяк».

Он отметил, что это связано с отказом компании выполнять требования российского законодательства.

«Действительно было заявление соотвествующих наших властей о том, что в связи с нежеланием корпорации следовать норме и букве российского закона было принять такое решение [о блокировке] и оно было реализовано», — сказал Песков.

WhatsApp* — принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.