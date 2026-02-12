В Новосибирске сосед расстрелял семейную пару — двухлетняя девочка осталась сиротой

Вечером 9 февраля в отдел полиции № 6 «Октябрьский» УМВД России по Новосибирску поступило сообщение об особо тяжком преступлении. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого — местного жителя 1984 года рождения.

По данным пресс-службы регионального МВД, трагедия произошла между соседями, которые ранее неоднократно совместно распивали алкоголь. В какой-то момент мужчина вышел из дома с зарегистрированным огнестрельным оружием, выстрелил в соседа, передвигавшегося с ампутированной ногой, а затем ранил его супругу, пытавшуюся убежать. После этого злоумышленник добил пострадавшего повторным выстрелом. Оба скончались на месте.

В семье погибших воспитывалась двухлетняя дочь. Ребёнка сотрудники полиции передали в специализированное учреждение для временного размещения детей, оставшихся без попечения родителей.

Установлено, что в январе этого года сам подозреваемый вместе с женой дважды обращался в полицию с заявлениями на погибшего соседа. Они жаловались на повреждение автомобиля и поступающие угрозы. По обоим фактам проводились проверки и были приняты процессуальные решения.

В настоящее время следователи продолжают работу: проводится осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели, изымаются вещественные доказательства, устанавливаются точные мотивы преступления. Действия фигуранта квалифицированы по статье 105 УК РФ («Убийство»), которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

